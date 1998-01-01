Видео: брат Дудя покинул здание суда в маске и отказался общаться с журналистами

Игорь Дудь, брат журналиста и блогера Юрия Дудя, покинул Лефортовский районный суд Москвы, где рассматривается административный протокол против его жены Юлии.

На видеокадрах, оказавшихся в распоряжении Пятого канала, мужчина скрывает лицо от представителей СМИ под маской и не реагирует на вопросы.

Зато за него это сделал сам видеоблогер, прокомментировавший сложившуюся ситуацию в своем Telegram-канале.

— Друзья, у нас все хорошо, — написал Дудь.

Как сообщал Пятый канал, родственники Юрия Дудя стали фигурантами уголовного дела о побоях.