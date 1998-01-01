Новый чиновничий хит — питание детей в школе — «исключительно ответственность родителей». Так считает глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.

Это, конечно, соответствует логике «государство вам ничего не должно, государство не просило вас рожать», но видимо, в федеральном Министерстве просвещения считают иначе, потому и опубликовали позицию официальную: питание «недопустимо перекладывать на плечи родителей».

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