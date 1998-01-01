Порожние полувагоны сошли с рельсов в Новосибирской области

Четыре полувагона сошли с рельсов утром в четверг, 7 марта, на станции Карасук-1 в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Уточняется, что вагоны маневрового поезда были порожними и сошли с рельсов без опрокидывания. В ходе инцидента, произошедшего на железной дороге, никто не пострадал. Движение поездов не нарушено. В результате происшествия повреждены только пешеходный настил и стрелочный перевод станционного пути.

На данный момент на месте аварии работает восстановительный поезд Карасукского пожарно-спасательного гарнизона. К устранению последствий инцидента привлечены 25 человек и пять единиц техники. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги уже выехала к месту схода вагонов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Башкирии столкнулись пассажирский поезд и легковушка.