Новые звезды зажигаются на Зимней Универсиаде в Красноярске. И речь не о спортивных, а о словесных баталиях. Начинающие журналисты прокачивают свои навыки, работая на одних площадках вместе с профессионалами в СМИ.

Большой образовательный проект — школа «Молодой репортер» — собрал участников из разных стран. Никаких лекций и уроков за партами — только прямые включения и репортажи с места событий. Причем новостью может стать даже снег, если ты студент из Африки.

Дмитрий Зименкин взял интервью у будущих коллег.

Ранее Пятый канал сообщал, что объекты Универсиады стали рекордсменами России.