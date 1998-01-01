Начинающие журналисты и блогеры освещают Универсиаду в Красноярске — репортаж

, 15:38 Эфирная новость 30

18 юных репортеров учатся работать на международном спортивном мероприятии наравне с профессионалами.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, Пятый канал

Новые звезды зажигаются на Зимней Универсиаде в Красноярске. И речь не о спортивных, а о словесных баталиях. Начинающие журналисты прокачивают свои навыки, работая на одних площадках вместе с профессионалами в СМИ.

Большой образовательный проект — школа «Молодой репортер» — собрал участников из разных стран. Никаких лекций и уроков за партами — только прямые включения и репортажи с места событий. Причем новостью может стать даже снег, если ты студент из Африки.

Дмитрий Зименкин взял интервью у будущих коллег.

Ранее Пятый канал сообщал, что объекты Универсиады стали рекордсменами России.

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