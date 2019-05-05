На борту загоревшегося Superjet-100 находился глава Североморска

Глава города Североморск Владимир Евменьков находился на борту самолета Superjet-100 сообщением «Москва — Мурманск», который совершил аварийную посадку в «Шереметьево» в воскресенье вечером, 5 мая. Об этом сообщает мурманское агентство «Би-порт».

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, 47-летний мужчина пострадал во время эвакуации. Он отравился угарным газом. Однако позже стало известно, что его состояние оценивается как удовлетворительное и его жизни ничего не угрожает.

Также сообщается, что один из пассажиров Superjet-100 — капитан мурманской команды по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда» «Норманы» Михаил Савченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по предварительным данным, в результате ЧП в московском аэропорту погибли 13 человек. Среди них двое детей. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что во время посадки лайнер уже был охвачен огнем. Предположительно, к трагедии могла привести попавшая в самолет молния.