Пилоту сгоревшего в Шереметьево самолета грозит шесть лет колонии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 85 0

Соответствующее наказание для обвиняемого запросил прокурор.

Пилоту сгоревшего в Шереметьево самолета грозит шесть лет колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Тема:
Крушение SSJ-100 в «Шереметьево»

Пилоту сгоревшего в Шереметьево самолета грозит шесть лет колонии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала суда, где проходит рассмотрение дела.

Соответствующее наказание для обвиняемого запросил прокурор.

5 мая 2019 года самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево через полчаса. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

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