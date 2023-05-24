Соответствующее наказание для обвиняемого запросил прокурор.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Пилоту сгоревшего в Шереметьево самолета грозит шесть лет колонии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала суда, где проходит рассмотрение дела.
Соответствующее наказание для обвиняемого запросил прокурор.
5 мая 2019 года самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево через полчаса. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
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