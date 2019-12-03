СК завершил расследование уголовного дела о крушении лайнера SSJ-100 в «Шереметьево»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ-100 в московском аэропорту «Шереметьево». Трагедия произошла в мае 2019 года. По данным «Интерфакс», вина за гибель 41 человека возложена на командира воздушного судна Дениса Евдокимова.

«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — сообщил источник агентства.

Денису Евдокимову вменяется в вину преступление, предусмотренное частью третьей статьи 263 Уголовного кодекса России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц», сообщили в Следственном комитете.

Следователи считают, что 5 мая командир воздушного судна Денис Евдокимов после возвращения лайнера в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта «Шереметьево».

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорили в СКР.

В ведомстве также отметили, что на момент возгорания на борту лайнера находилось 78 человек, среди, которых трое детей и пять членов экипажа.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании «Аэрофлот», экипаж которого возглавлял Денис Евдокимов, вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево», совершил экстренную посадку в 18:32 и загорелся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что представитель Следственного комитета раскрыл шокирующие подробности крушения самолета «Аэрофлота» 5 мая 2019 года. Большинство жертв ЧП с самолетом в «Шереметьево» погибли от дыма и огня.