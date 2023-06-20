Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100 отказался комментировать приговор
Денис Евдокимов приговорен к шести годам колонии-поселения за катастрофу, в которой погиб 41 человек.
Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru
Пилот самолета, который в 2019 году потерпел катастрофу в Шереметьево, отказался комментировать свой приговор. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры после заседания суда, на котором Денису Евдокимову назначили наказание. Мужчина игнорирует вопросы журналистов и старается избегать их.
За катастрофу, в которой погиб 41 человек, пилота приговорили к шести годам колонии-поселения. Также ему на три года запретили управлять авиатранспортом.
5 мая 2019 года самолет «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но уже через полчаса из-за удара молнии вернулся в Шереметьево. После аварийной посадки самолет загорелся — внутри находились 78 человек.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что лайнер был полностью исправен и адекватно реагировал на управление пилота. Свою вину Евдокимов отрицал.
Как стало известно после оглашения приговора, сторона защиты недовольна решением судьи и планирует обжаловать его.
Ранее 5-tv.ru писал, что летевший из Москвы в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Саратове.
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