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«Продолжения не будет» В СКР уверены в причинах катастрофы SSJ в Шереметьево

, 22:43 | Светлана Александрова 73

По словам замглавы Следственного комитета Игоря Краснова, необходимости в дальнейшем расследовании трагедии, унесшей жизни 40 пассажиров, один одного члена экипажа, нет.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
Крушение SSJ-100 в «Шереметьево» 85

Продолжения расследования аварии с самолетом Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года не будет. Следствие пришло к однозначному выводу, что к трагедии, унесшей жизни 40 пассажиров и одного члена экипажа, привели действия командира лайнера. Об этом заявил в интервью газете «КоммерсантЪ» замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов.

«Продолжения не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия», — сказал он.

По словам Краснова следствие изучило доводы пилота и авиакомпании и пришло к четкому выводу, что «самолет точно ни при чем» — подобные грубые посадки невозможны не только для SSJ, но и для Boeing, Airbus и других воздушных судов.

Посадка была произведена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой. Самолет несколько раз подскакивал на взлетно-посадочной полосы, пока не сломались опоры шасси, что повлекло разрушению конструкции, разливом топлива и его воспламенению. Замглавы СКР напомнил, что командиру экипажа SSJ Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, причинении тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба. Сейчас он знакомится с материалами дела.

Ранее 5-tv.ru публиковал восстановленные экспертами детали катастрофы SSJ 100 в «Шереметьево» 5 мая 2019 года.

Тема:
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