СК РФ завершил расследование аварийной посадки SSJ-100 в «Шереметьево»

Следственный комитет России завершил расследование в отношении пилота Superjet. Самолет потерпел крушение в Шереметьеве 5 мая. Тогда погиб 41 человек. Денис Евдокимов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

«По данным следствия, 5 мая 2019 года Евдокимов после возвращения в аэропорт „Шереметьево“ осуществил грубую посадку воздушного судна на взлетно-посадочную полосу. Дальнейшие действия пилота повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров один член экипажа», — сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Следователи изучили данные бортовых регистраторов разбившегося лайнера. Доказано, что во время полета борт был исправен и адекватно реагировал на управляющие действия пилота. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото повреждений обшивки двигателя SSJ-100 в «Шереметьево».