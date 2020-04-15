СК РФ завершил расследование аварийной посадки SSJ-100 в «Шереметьево»
Уголовное дело пилота самолета Дениса Евдокимова, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, направлено в Генеральную прокуратуру.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Следственный комитет России завершил расследование в отношении пилота Superjet. Самолет потерпел крушение в Шереметьеве 5 мая. Тогда погиб 41 человек. Денис Евдокимов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
«По данным следствия, 5 мая 2019 года Евдокимов после возвращения в аэропорт „Шереметьево“ осуществил грубую посадку воздушного судна на взлетно-посадочную полосу. Дальнейшие действия пилота повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров один член экипажа», — сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.
Следователи изучили данные бортовых регистраторов разбившегося лайнера. Доказано, что во время полета борт был исправен и адекватно реагировал на управляющие действия пилота. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото повреждений обшивки двигателя SSJ-100 в «Шереметьево».
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