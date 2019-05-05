Возможные причины трагедии с Superjet-100 в «Шереметьево»

Эксперты продолжают выстраивать возможные версии трагедии с самолетом с Superjet-100 в «Шереметьево», в результате которой в воскресенье, 5 мая, погибли более 40 человек. Так, по информации источника «Интерфакса», к ЧП на борту мог привести отказ радиосвязи.

«После взлета самолет провел в воздухе порядка 20 минут. Это была вынужденная мера, потому что связи с диспетчерами у пилотов не было, и совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно», — цитирует агентство собеседника.

Еще один источник сообщил агентству, что после того, как Superjet-100 «ударился о землю и загорелся», пассажиров охватила паника. Люди начали вставать с мест и доставать свои вещи с багажных полок.

«Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне», — говорится в сообщении.

Еще один пассажир загоревшегося самолета рассказал, что пожар в SSJ100 начался после второго удара при посадке. Однако официальной информации по поводу всех возможных причин авиакатастрофы пока нет. Ведется следствие.

Известно, аварийный Superjet-100 сел с первой попытки, но с большим перелетом, из-за превышения посадочной массы разрушилась шасси, его элементы попали в двигатель, который впоследствии загорелся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в лайнере вместе с членами экипажа находились 78 человек. По информации Следственного комитета, выжить в авиакатастрофе могли лишь 37 человек. Согласно неподтвержденным данным, в самолет после вылета из Москвы в Мурманск могла попасть молния.