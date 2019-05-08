Кокорина и Мамаева доставили в суд для оглашения приговора

Скандальная история с братьями Кириллом и Александром Кокориными, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким, тянувшаяся с октября 2018 года, подошла к концу. Пресненский суд Москвы в ближайшие минуты огласит приговор всей печально известной четверке.

Государственное обвинение запрашивало для Александра Кокорина и его брата Кирилла по 1,5 года колонии. К Мамаеву и Протасовицкому прокурор был чуть снисходительнее и запросил год и пять месяцев лишения свободы. Гособвинение небезосновательно утверждало, что исправление потерявших контроль футболистов возможно лишь в условиях реального лишения свободы. Прокурор утверждала: мотивом преступлений Кокорина и Мамаева было «пренебрежительное отношение к окружающим» и желание показать собственное превосходство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о еще одном приятном моменте для Александра Кокорина. В стенах СИЗО, не касаясь мяча, он завоевал свое первое чемпионство в карьере благодаря стараниям партнеров по «Зениту».