Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня

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Ясновидящая назвала певице дату ее ухода из жизни.

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Фото, видео: Instagram @julianachalova

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Юлия Началова 127

PR-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева не скрывает, что певица частенько обращалась за помощью к ясновидящим. Одна из них точно смогла предсказать дату смерти артистки — 16 марта 2019 года. Колдунья обратила внимание Началовой на то, что этот день является роковым для нее. По словам Анны Исаевой, к этому факту тогда никто не прислушался, сообщает «Экспресс газета».

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«Когда мы хоронили Юлю, я, стоя у могилы, вспомнила, как мы общались на съемках с экстрасенсом, который сказал Началовой: „16 марта 2019 года для вас — страшное число! Фатальное! Вам нельзя этого допустить“. Никто не думал, что так произойдет», — признается Анна Исаева.

Несмотря на это, Юлия Началова в дальнейшем пророчества других ясновидящих воспринимала более внимательно. Когда певице сообщили, что на ней порча, которую навела близкая подруга, артистка незамедлительно исключила этого человека из своего круга общения.

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«Такой разговор, что в ее ближайшем окружении есть подруга, которая Юле очень завидует, был. Юле об этом сообщила гадалка. Она сказала, что из-за этого у нее все рушится: карьера, здоровье и личные отношения. Юля решила, что так и есть на самом деле. Она разорвала отношения с подругой, с которой дружила много лет», — рассказала Анна Исаева.

Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой. Помощница певицы Анна Исаева посвятила ей стихи Есенина и рассказала о важном событии в жизни дочери.

Тема:
Юлия Началова 127
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