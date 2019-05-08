Видео: Актер Артур Смольянинов рассказал о страшном диагнозе младшего брата

Актер театра и кино Артур Смольянинов, которого нельзя назвать ярким представителем шоу-бизнеса, раскрыл ранее неизвестные подробности о своей семье. По словам Артура, его младший брат Владимир болен атипичным аутизмом.

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Артур и его жена Дарья Мельникова стараются не афишировать свою жизнь, редко появляются на светских мероприятия. Даже имя своего младшего ребенка, родившегося в декабре 2018 года, до сих пор скрывают от общественности. Но при этом пара часто принимает участия в благотворительных акциях.

Артур разместил в своем Instagram видеообращение в котором попросил помощи для Тимофея Швецова. Мальчик, как и младший брат Артура, болен атипичным аутизмом, и ему требуется реабилитация.

Актер рассказал, что очень хорошо знаком с проявлениями атипичного аутизма — мама Артура приложила огромное количество сил на лечение своего младшего сына Владимира.

По словам актера, когда его мама была беременна, врачи выявили у плода нарушения развития и предложили женщине сделать аборт. Но она не согласилась. Сейчас Владимиру Смольянинову 18 лет, сообщает издание Дни.ру.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как жена Артура Смольянинова Дарья Мельникова перестала скрывать лицо их первенца.