Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне проходит в Петербурге

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В этом году в военном смотре на Дворцовой площади участвуют более четырех тысяч человек, задействована боевая техника и авиация.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, Пятый канал

Трансляция завершена

Торжественный парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге. Военный смотр начинается с выноса легендарного знамени Победы, а также государственного флага РФ. Высокая честь нести флагштоки предоставлена лучшим военнослужащим роты Почетного караула 630-го отдельного батальона обеспечения Западного военного округа.

В память о героическом подвиге советского народа объявлена минута молчания. 1 418 дней советский народ защищал свою Родину и все человечество от фашизма. В памяти каждого навечно останутся почти 900 дней и ночей страшной блокады Ленинграда и бессмертный подвиг защитников города.

Военный смотр с трибун наблюдают глава Петербурга Александр Беглов, ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости города. Парад Победы принимает командующий войсками ЗВО, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев, а руководит торжественным шествием замкомандующего войсками ЗВО, генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

По сложившейся в Северной столице традиции открывает военный смотр сводный расчет юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Чеканя шаг по брусчатке главной площади города на Неве маршируют более четырех тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ. Помимо военнослужащих ЗВО, в строевых коробках — слушатели и курсанты военных академий Министерства обороны РФ.

В частности, следуют парадные расчеты Михайловской военной артиллерийской академии. Из ее стен вышли 95 будущих Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, семь Героев России. В параде участвуют и учащиеся Военной академии связи имени маршала Буденного. Через полгода легендарное учебное заведение, из которого вышли будущие 17 Героев СССР и три Героя России, отметит свое столетие.

Кроме того, маршируют слушатели Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева, Военно-медицинской академии имени Кирова, Военного института физической культуры, Военно-космической академии имени Можайского, Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения.

Также в параде участвуют представительницы прекрасного пола из 6-й Ленинградской Краснознаменной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Помимо суворовцев и кадетов, стройными рядами проходят и самые младшие участники парада — юнармейцы. Это — внуки и правнуки поколения победителей. Впервые на Дворцовой площади — парадный расчет Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ, созданного в 2017 году.

В смотре задействовано более 100 единиц боевой техники: проезжают современные модели легендарного УАЗ-3169 и бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тигр». Невозможно представить 9 мая и без легендарного танка Т-34. Также следует Т-72, колонны пусковых установок и транспортных машин ЗРК С-400, комплексы «Искандер» — «внуки» легендарной «Катюши».

В мирном небе Петербурга — вертолеты огневой поддержки Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-26 и Ми-8. Пролетает Ан-26- легкий военно-транспортный самолет, предназначенный для десантирования и транспортировки личного состава, грузов, военной техники. Также в авиашоу участвуют самолеты Су-24, Су-35, Су-34 и Ту-134.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве и Петербурге прошла генеральная репетиция Парада Победы.

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