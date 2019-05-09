На родине Зеленского забросали камнями людей, направлявшихся на День Победы

Неизвестные злоумышленники в Кривом Роге забросали камнями автобусы с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы, сообщает Интерфакс-Украина. Люди в транспорте направлялись в областной центр, город Днепр.

Представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил изданию, что неизвестные начали бросать камни в автобусы, направлявшиеся в Днепр. В результате циничной выходки у машин повреждены стекла, о жертвах среди людей информации нет. Информацию подтвердила партия «Оппозиционный блок», добавив, что неизвестные скрывали лица с помощью балаклав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский, который родился в Кривом Роге, опубликовал фото со связной УПА*.

<p><em>* — организация запрещена на территории РФ</em></p>

* — организация запрещена на территории РФ