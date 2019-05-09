«Нас невозможно наклонить и свергнуть»: Лукашенко о перевороте в Белоруссии

Александр Лукашенко сделал заявление о стойкости белорусов во время торжеств, посвященных Дню Победы. Президент республики уверен — благодаря силе белорусского народа в стране невозможны никакие перевороты.

«Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах» , — цитирует Лукашенко ТАСС.

При этом президент РБ отметил, что о критическом варианте развития событий нужно думать всегда, пускай оно «уже не страшно». По мнению Лукашенко, единственная опасность, которая угрожает Белоруссии — негативные явления в экономике.

«Надо быстрее разворачиваться, сегодня в наших руках наша судьба, как мы ею распорядимся, зависит только от нас» , — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте подозреваемых в диверсии на нефтепроводе «Дружба».