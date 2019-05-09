«Не видно ни зги»: На Москву обрушилась сильнейшая гроза, пострадали 10 человек

Сильнейшая гроза обрушилась на Москву в праздничный день в четверг, 9 мая. Порывы ветра повалили в разных районах города десятки деревьев, в результате чего пострадали как минимум десять человек. У одного из них диагностировано сотрясение мозга.

Также автовладельцы жалуются в соцсетях о повреждении своих транспортных средств. Одна девушка решила переждать дождь в машине, на которую затем упало дерево.

На западе столицы большие ветки попали на линию электропередачи — МЧС устраняет последствия.

На кадрах очевидцев дождь не просто льет стеной — сквозь толщу воды едва видно окружающее пространство. Местами стихия сопровождается крупным градом.

Жители одного из подъездов не могут его покинуть, так как упавшее дерево заблокировало дверь.

Следствием такой непогоды стали многокилометровые пробки, парализовавшие столицу.

По данным синоптиков, этот грозовой ливень в столице составил почти пятую часть майской нормы осадков.

Как сообщал 5-tv.ru, сильный дождь с градом обрушился на Москву во время шествия «Бессмертного полка».