Сильный дождь с градом обрушился на Москву во время шествия «Бессмертного полка»

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Но колонна из нескольких сотен тысяч человек даже не думает расходиться. Участники «Бессмертного полка» в Москве продолжают акцию несмотря на непогоду

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Пятый канал

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Сильный дождь с градом начался в Москве во время ежегодной акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы. На кадрах из столицы видно, что на город обрушилась самая настоящая непогода, однако, участников акции это нисколько не смущает.

Колонна из нескольких сотен тысяч человек продолжает движение по столице и даже не думает расходиться. Люди пытаются защитить от дождя фотографии своих родственников, спасших Родину и достают зонты, но прерывать столь значимое для них мероприятие не намерены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московские синоптики предупреждали, что 9 и 10 мая погода москвичей радовать не будет. Ожидаются дожди, град и усиление ветра до 18 метров в секунду. В связи с этим организаторы Парада Победы решили отменить воздушную часть шоу.

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