«Выполнили задачу на пятерку»: Глава Петербурга оценил салют в честь Дня Победы

Глава Петербурга Александр Беглов вечером в четверг, 9 мая, посетил Петропавловскую крепость, откуда наблюдал за салютом в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В создании салюта приняли участие 90 военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии, которых градоначальник поблагодарил за выполненную работу после окончания красочного действа.

«Впечатления очень яркие. Все впечатления, конечно же, начались с парада. У нас прошел замечательный парад. Все постарались и парад прошел на высоком уровне. Самое интересное, как всегда, наши военнослужащие накормили горожан кашей. Кашей с тушенкой. Это такой подарок, который всегда делают наши военные. Ну и конечно, „Бессмертный полк“. Более миллиона человек вышли на Невский проспект, прошли до Дворцовой площади, где был прекрасный концерт. Ну и заключительный этап — это салют. Традиционный салют — 30 залпов в честь победителей, в честь героев, и я считаю, что курсанты выполнили свою задачу на „пятерку“», — сказал Александр Беглов.

В небо над Петербургом в общей сложности было пущено более полутора тысяч фейерверков, диаметр которых превышал 300 метров. Салют радовал петербуржцев и гостей города в течение десяти минут. За это время из 12 артиллерийских орудий и 12 салютных установок было произведено 30 залпов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлены салюты в Москве и Петербурге в честь Дня Победы.