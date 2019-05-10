США арестовали судно КНДР из-за санкций

США арестовали судно КНДР Wise Honest, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции Соединенных Штатов. Корабль перевозил уголь из Северной Кореи и транспортировал грузы в обход режима санкций. Отмечается, что это первый в истории случай, когда Вашингтон задерживает судно КНДР из-за санкционного режима. Wise Honest якобы перевозил уголь из Северной Кореи, а обратно доставлял тяжелое машинное оборудование. И то, и другое запрещено законодательством США.

«Платежи за обслуживание… и модернизацию Wise Honest производились в долларах США через ничего не подозревавшие американские банки. Эти действия нарушают давно существующее законодательство США и резолюции Совета Безопасности ООН» , — объясняется в пресс-релизе Министерства юстиции США.

В федеральный суд Манхэттена подан иск о конфискации судна. Минюст США сообщает, что Wise Honest арестовано на американской территории, без уточнений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США расширят список государств, подозреваемых в манипуляциях с валютой.