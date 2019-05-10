Мудрый Лев Лещенко прокомментировал слова Максима Виторгана о Дне Победы

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал критику в адрес актера Максима Виторгана, которая обрушилась на него после того, как он опубликовал свое мнение относительно празднования Дня Победы в своем аккаунте в Instagram. Instagram @mvitorgan

По мнению мудрого Льва Лещенко, ругать Максима за его мнение не стоит. Артист уверен — как праздновать этот великий день дело каждого. Об этом пишет издание Nation News.

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Так, Лев Валерианович рассказал, что даже ветераны — для которых, по его мнению, праздник и проводится — относятся к тому, как отмечать День победы по-разному. Кто-то не присоединяется к громким торжествам, и вспоминает о прошедшей войне в кругу родных и близких, а кто-то уверен — Победу надо праздновать громко и с размахом.

Но главное, по мнению Лещенко, какие бы празднования ни устраивали в этот памятный день, это помнить — благодаря ветеранам, можно радоваться, «что мы просто живем на этом свете».

Ранее 5-tv.ru публиковал реакцию Максима Виторгана на критику в адрес своего высказывания о праздновании Дня Победы.