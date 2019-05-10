«Это мерзость»: Максим Виторган о вырванной из контекста фразе о Дне Победы

Актер Максим Виторган на своей странице в Instagram рассказал о значении фразы «нам нечего праздновать», которую СМИ, по его мнению, вырвали из контекста. Артист подчеркнул, что это сделано ради хлесткого заголовка и, по его мнению, это мерзко.

«Зашел вечером в интернет и обомлел. Куча всяких изданий отписались по моему посту про 9 мая, вынеся в заголовок фрагмент фразы „нам праздновать нечего“, вырванной из контекста. Это, конечно, сделано ради хлесткого заголовка. Это мерзость», — написал Максим Виторган.

Instagram @mvitorgan

Актер отметил, что цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним (нынешнему поколению — Прим.ред.). Так как пост в открытом доступе, его может прочитать каждый. По мнению Максима Виторгана, для того, чтобы увидеть в публикации какое-то неуважительное отношение к тем, кто пережил и не пережил войну — надо быть либо сознательным подлецом, либо совсем дураком.

9 мая многие СМИ сообщили о том, что актер Максим Виторган якобы призвал отказаться от празднования Дня Победы, поскольку нынешнему поколению отмечать «уже нечего».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган опубликовал фото с испанского пляжа.