«Это мерзость»: Максим Виторган о вырванной из контекста фразе о Дне Победы

Актер Максим Виторган на своей странице в Instagram рассказал о значении фразы «нам нечего праздновать», которую СМИ, по его мнению, вырвали из контекста. Артист подчеркнул, что это сделано ради хлесткого заголовка и, по его мнению, это мерзко.
Актер отметил, что цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним (нынешнему поколению — Прим.ред.). Так как пост в открытом доступе, его может прочитать каждый. По мнению Максима Виторгана, для того, чтобы увидеть в публикации какое-то неуважительное отношение к тем, кто пережил и не пережил войну — надо быть либо сознательным подлецом, либо совсем дураком.
9 мая многие СМИ сообщили о том, что актер Максим Виторган якобы призвал отказаться от празднования Дня Победы, поскольку нынешнему поколению отмечать «уже нечего».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган опубликовал фото с испанского пляжа.