Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

, 0:39 55

Владимир Сафронков отметил, что Германия, Бельгия и Кувейт в материалах, подготовленных для прессы, исказили реальную ситуацию в Сирии.

Фото: www.globallookpress.com

Россия заблокировала заявление, подготовленное Советом Безопасности ООН по ситуации в сирийском городе Идлибе. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков.

По его словам, «пресс-элементы», подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом, «извратили» ситуацию в сирийской провинции, пишет ТАСС.

«Мы разъяснили нашим западным коллегам, что российско-турецкий сочинский меморандум, к выполнению которого они нас призывают, содержит исключения в том, что касается террористической борьбы», — отметил дипломат.

Сафронов также добавил, что западные страны должны принять то, что большую часть Идлиба на данный момент контролирует террористическая группировка «ан-Нусра»*.

Ранее европейские страны осудили эскалацию в сирийской провинции. Представители Бельгии, Великобритании, Германии, Польши и Франции выступили против «ударов по гражданской инфраструктуре города, включая школы и больницы». По словам постпреда Бельгии Марка Пекстена, это может привести к гуманитарной катастрофе в Идлибе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, который отметил, что Россия продолжит наносить точечные удары по террористам в сирийском Идлибе.

* — организация, запрещенная на территории РФ.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

3:28
«Педофил я, понимаешь»: Игорь Николаев откровенно рассказал про тяжелое прошлое
3:01
Гороскоп на 11 мая: Овны, следуйте зову сердца!
2:27
«Лучше налысо побрейся»: Фанаты раскритиковали Серябкину, ставшую блондинкой
1:59
Группа Little Big выпустила песню в память о солисте The Prodigy Ките Флинте
1:34
Жена экс-депутата ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец на шесте 9 мая
1:03
Мать Собчак выступила в поддержку Виторгана после критики Дня Победы
0:39
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
0:18
В российский прокат вышел фильм Лунгина «Братство» о событиях Афганской войны
23:59
Жена экс-депутата из Подмосковья станцевала на пилоне в честь 9 мая
23:47
Видео: В Чечне взорвалась цистерна с газом на автозаправке
23:28
В Ингушетии скончался самый пожилой мужчина в России
23:09
Путин объяснил, почему ливень не стал помехой для «Бессмертного полка» в Москве
22:48
«Они всегда рядом»: Катя Лель опубликовала видеодоказательство существования НЛО
22:26
Боксер из США Рой Джонс, прибывший в Петербург, рассказал, зачем ему российское гражданство
22:13
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет как пара на отдыхе в Италии
21:52
«Дурочка»: Фанаты Алены Водонаевой не оценили ее намерение развестись с мужем
21:34
Петр Порошенко вызван на допрос по делу о расстрелах на Майдане
21:26
Коломойский и Рабинович разошлись во мнениях относительно будущего Порошенко
21:12
«Он совершенен»: У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок
20:58
В МИД Японии заявили, что детали встречи Путина и Абэ в июне прорабатываются

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама