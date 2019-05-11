Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала заявление, подготовленное Советом Безопасности ООН по ситуации в сирийском городе Идлибе. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков.

По его словам, «пресс-элементы», подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом, «извратили» ситуацию в сирийской провинции, пишет ТАСС.

«Мы разъяснили нашим западным коллегам, что российско-турецкий сочинский меморандум, к выполнению которого они нас призывают, содержит исключения в том, что касается террористической борьбы», — отметил дипломат.

Сафронов также добавил, что западные страны должны принять то, что большую часть Идлиба на данный момент контролирует террористическая группировка «ан-Нусра»*.

Ранее европейские страны осудили эскалацию в сирийской провинции. Представители Бельгии, Великобритании, Германии, Польши и Франции выступили против «ударов по гражданской инфраструктуре города, включая школы и больницы». По словам постпреда Бельгии Марка Пекстена, это может привести к гуманитарной катастрофе в Идлибе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, который отметил, что Россия продолжит наносить точечные удары по террористам в сирийском Идлибе.

* — организация, запрещенная на территории РФ.