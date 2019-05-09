Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия продолжит наносить точечные удары по террористам в сирийском Идлибе. Таким образом Москва будет отвечать на вылазки вооруженных группировок. Вершинин подчеркнул, что реакция является одним из пунктов реализации меморандума от 17 сентября 2018 года, а значит все удары скоординированы с Дамаском и Анкарой.

Кроме того, замминистра рассказал, что в Сирии продолжается работа по формированию конституционного комитета.

«С нашей точки зрения, мы реально продвинулись по формированию конституционного комитета» , — цитирует Вершинина РИА Новости.

Также замглавы МИД РФ уточнил, что в конце мая пройдет заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские военные отразили многочисленные атаки боевиков на базу ВС РФ Хмеймим в Латакии.