В ДТП в Каталонии пострадали 25 человек

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Из-за аварии образовалась пробка длиной в 15 километров.

Фото: Twitter @txellbq

Крупное ДТП произошло вечером в воскресенье, 12 мая, в Каталонии. Как сообщает издание El Mundo, авария случилась около 18.48 по местному времени на трассе AP-7 в районе Сан-Садурни-д’Анойя в провинции Барселона. Участниками ДТП стали 12 автомобилей. В результате пострадали 25 человек, из них 17 человек пришлось госпитализировать.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших отправляют медицинским вертолетом. Инцидент спровоцировал 15-километровую пробку.

Попавшие в автомобильный затор в воскресный вечер выкладывают фото и гневные посты в социальные сети.

Люди жалуются, что на информационных табло не появилось предупреждающих надписей, из-за чего многие надолго застряли на трассе. Автомобили двигались со скоростью четыре километра в час.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП на трассе М7 «Волга» во Владимирской области.

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