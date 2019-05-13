В ДТП в Каталонии пострадали 25 человек

Крупное ДТП произошло вечером в воскресенье, 12 мая, в Каталонии. Как сообщает издание El Mundo, авария случилась около 18.48 по местному времени на трассе AP-7 в районе Сан-Садурни-д’Анойя в провинции Барселона. Участниками ДТП стали 12 автомобилей. В результате пострадали 25 человек, из них 17 человек пришлось госпитализировать.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших отправляют медицинским вертолетом. Инцидент спровоцировал 15-километровую пробку.

Попавшие в автомобильный затор в воскресный вечер выкладывают фото и гневные посты в социальные сети.

#ap7 accident de #transit… cua enorme, amb lo que es paga no es tenen mitjans de evacuació dels cotxes accidentats? 1 hora per 4 km, y en queden 10. pic.twitter.com/gPxhTb9okx — QuaKim (@JoaquimMelendez) 12 мая 2019 г.

Люди жалуются, что на информационных табло не появилось предупреждающих надписей, из-за чего многие надолго застряли на трассе. Автомобили двигались со скоростью четыре километра в час.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП на трассе М7 «Волга» во Владимирской области.