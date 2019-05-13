Взяты пробы ДНК у родственников всех пассажиров, погибших в Шереметьево

Процедура опознания тел погибших в катастрофе Superjet 100 в «Шереметьево» займет около месяца, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Отмечается, что на данный момент завершен отбор проб ДНК у родственников жертв.

5 мая пассажирский лайнер «Аэрофлота» вылетел из «Шереметьево» в Мурманск, однако экстренно вернулся в Москву и совершил аварийную посадку. После приземления самолет загорелся. В пожаре погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

В качестве основных версий трагедии рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчерской службы «Шереметьево», неисправность самолета и метеорологические условия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как были рассажены пассажиры рокового рейса и как распространялся огонь по лайнеру.