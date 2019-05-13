Сергея Зверева, пришедшего в суд в короне, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Тверской суд Москвы постановил оштрафовать стилиста Сергея Зверева за нарушение правил проведения одиночного пикета, который тот устроил в защиту озера Байкал. По решению суда шоумен признан виновным, ему назначен штраф в 15 тысяч рублей.

В ходе процесса выяснилось множество интересных подробностей. Например, Зверев рассказал, что ему предлагали баллотироваться в депутаты, а также что у него в трудовой книжке написано «суперзвезда». Якобы он сам внес такую пометку.

Отдельное внимание было приковано к короне, в которой Зверев явился на суд. Он сначала снял ее, потом надел, объяснив, что без нее чувствует себя «как без трусов». Он пояснил, что пикетировал «за Байкал» в ней же.

Относительно приговора Зверев заявил, что сумма не имеет значения, а важна справедливость. Теперь он намерен продолжить борьбу и подать апелляцию.

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