Пятый канал стал организатором «Алых парусов» в 2019 году

Пятый канал в очередной раз получил право на организацию и трансляцию «Алых Парусов — 2019». Об этом 5-tv.ru сообщили в петербургском Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Как и в прошлые годы, праздничная программа пройдет на Дворцовой площади и в акватории Невы. Детали пока не разглашаются, но точно известно, что на самой крупной площадке города традиционно выступят популярные среди молодежи музыканты.

Завершится крупнейший в мире выпускной под открытым небом торжественным проходом нового брига «Россия» с алыми парусами в свете софитов и пиротехнического шоу.

Праздник выпускников школ «Алые паруса» был проведен впервые в 1968 году в Ленинграде, но в 1979-м прекратил свое существование. Лишь в 2005-м он был возрожден Акционерным банком «РОССИЯ», правительством Петербурга и Пятым каналом.

За организацию «Алых Парусов» Пятый канал не раз удостаивался международных наград. В марте 2019-го канал стал победителем сразу в двух номинациях национальной премии «Событие года» в Москве — за лучшую режиссуру и лучшую PR-компанию события. Также члены жюри международной премии BEMA-2018! (Best Experience Marketing Awards) присудили проекту приз — «Лучшее музыкальное событие года». В 2017 году проект «Алые паруса» удостоился премии ТЭФИ в номинации «Событие телевизионного сезона».