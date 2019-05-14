Видео: Ракетная атака в Сирии унесла жизни 5 детей

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Боевики нарушили режим прекращения огня в провинции Идлиб 12 и 13 мая.

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Фото, видео: REUTERS

В провинции Идлиб 12 и 13 мая боевики провели обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) город Скальбия. Об этом на брифинге сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Известно, что огонь боевики открыли с территории зоны деэскалации. Среди жертв и пострадавших в результате обстрела оказались дети. Как сообщают очевидцы, 12 мая незаконные вооруженные формирования выпустили по Скальбии три ракеты. Два снаряда попало в жилой дом — погибла женщина, а двое находившихся с ней детей получили серьезные травмы. Третья ракета разорвалась у церкви — жертвами взрыва стали пятеро несовершеннолетних.

В понедельник, 13 мая, боевики снова нанесли ракетный удар по городу — погиб один человек, пятеро получили травмы. Среди пострадавших — четверо детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ доставила гуманитарный груз в пригород Дамаска. 

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