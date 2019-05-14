В США подготовили пакет санкций против строителей «Северного потока — 2»

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Соответствующий законопроект рассмотрят американские сенаторы.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 130

В Сенате США рассмотрят законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов, пишет «Экономика сегодня».

Разработанный сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином документ касается, в том числе строителей морских частей «Северного потока — 2». Руководителям инженерных компаний и судовладельцам, которые продают или сдают в аренду морские суда, грозят запретить въезд в США и заморозить активы. Санкции затронут и тех, кто оказывает финансовую или техническую поддержку в реализации газопровода.

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Особенное недовольство сенаторов вызвала швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются непосредственно прокладкой труб по морскому дну.

В начале мая посол США в Германии Ричард Гренелл снова пригрозил немецким компаниям санкциями за «Северный поток — 2», с которым в ФРГ связывают будущее страны.

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Северный поток — 2 130
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