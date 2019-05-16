«Это важно»: Анна Хилькевич рассказала, сколько они с мужем занимаются сексом

Звезда молодежного сериала «Универ» Анна Хилькевич побывала в гостях у Ирины Шихман в YouTube-проекте «А поговорить?», где ответила на самые сокровенные вопросы из своей личной жизни.

Так, разговор двух девушек о крепости семейной жизни плавно перетек в сторону ее интимной составляющей. Хилькевич, которая уже несколько лет счастлива в браке с московским бизнесменом Артуром Волковым, заявила, что без регулярного секса невозможно сохранить брак.

«Секс обязательно нужен для хороших отношений. Я не могу это объяснить, но это проверено», — заявила актриса.

Она добавила, что как только в паре заканчивается секс, то и все потихоньку заканчивается. При этом она отметила, что не знает, что будет после того, как им исполнится, например, по 50 или 60 лет, но сейчас эта часть семейной жизни — одна из основополагающих.

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Звезда считает, что интимная близость помогает также уладить конфликт в семье. На что ведущая ее спросила: «Сколько раз в неделю необходимо это делать, чтобы семья была нормальной?»

«Два-три. Это средне. Хотя бы два-три», — заявила Хилькевич, добавив, что это минимальная цифра и зависит от обстоятельств.

Признание звезды искренне удивило Ирину Шихман. Она отметила, что раньше ей казалось, что такая статистика — это даже очень высокая планка с годами для семейных отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич откровенно рассказала о своей главной мечте.