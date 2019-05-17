Нашлись через четверть века: Елена Лизунова из США разыскала родную сестру, живущую в Карелии

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Пятый канал помогает русской американке воссоединиться с семьей.

Фото: Пятый канал

Почти голливудская история развернулась сразу на двух континентах. Усыновленная американцами в глубоком детстве уроженка карельского города Сегежа через два десятка лет отыскала свою родную сестру, оставшуюся в России.

Елену Лизунову, ее младшего брата Владимира, а также старших брата и сестру отобрали у родной матери по решению суда в 1992 году. Женщина имела пристрастие к алкоголю и не уделяла должного внимания своим детям. Малыши попали в детский дом, куда определили старших Елена не помнит. Зато прекрасно помнит, что отчаянно боролась за то, чтобы ее не разделяли с младшим братиком.

Елене повезло, директор детского дома с пониманием отнеслась к желанию маленькой девочки и приложила все силы, чтобы брат с сестрой попали в одну семью. Через три с половиной года после того, как детей забрали у родной матери, их усыновила пара миссионеров из США.

Девочке было 10 лет, когда их увезли в США, но Елена никогда не забывала откуда она родом. Помнит, что маму звали Галина. Ей было восемь лет, когда мама перестала навещать их в детском доме. А вот сестра Наташа приходила часто. О своей старшей сестренке Елена вспоминает с особой теплотой.

«А, вообще, я ее боготворила. Я считала, что она самая замечательная, потому что моя мама была очень сложным человеком. <…> Она (Наташа — Прим. ред.) была очень сердечной, она была всегда очень добра ко мне», — говорит женщина.

Спустя 20 с лишним лет после отъезда из России, Елена решила найти родную мать. В этом деле ей помогли знакомые, которые разместили информацию на одном из сайтов родного Сегежа, так как сама Елена русский язык забыла.

Уже потом Елена узнала, что ее биологической матери давно нет в живых и пока неизвестно где находится ее могила. Умер и старший брат Иван, но место его захоронения удалось выяснить. Кроме того, Пятый канал узнал, что у директора кладбища в Сегеже есть оригинал свидетельства о смерти ее старшего брата Ивана. Он готов передать документ нашедшейся родственнице.

Елена мечтает приехать в Россию, чтобы посетить могилу брата. Еще одно заветное желание русской американки — поговорить с сестрой.

В интервью 5-tv.ru Елена передала видеообращение к Наташе.

«Я не знаю, с чего начать. Это так странно, очень много эмоций. Я никогда не думала, что когда-либо разыщу кого-то из моей семьи. Я не знаю, захочешь ли ты поговорить со мной, не знаю, нужно ли тебе это воссоединение. Но, если вдруг „да“ — я здесь», — говорит Елена Лизунова.

Русская американка также рассказала, что ее новые родители наполовину ирландцы. Елена несколько раз меняла имена, ее звали, в том числе, Кристин Хэррингтон (по фамилии приемных родителей — Прим. ред.). Но два года назад женщина все же вернула себе имя и фамилию, данные ей при рождении. Свое решение Елена объяснила тем, что в ней нет ни капли ирландской крови и она не хочет быть ирландкой.

Примечательно, что, несмотря на всю сложную бюрократию, Елена все же имеет двойное гражданство — она россиянка.

5-tv.ru выяснил, что Наталья Лизунова вышла замуж, живет в Петрозаводске и воспитывает троих детей. Смогут ли увидеться сестры и как сложатся их отношения через столько лет разлуки — покажет время.

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