Американская певица Бритни Спирс выписалась из психиатрической лечебницы, где провела последние несколько месяцев, сообщает Teleprogramma.Pro.

Сразу же после выхода из больницы артистка опубликовала в Instagram снимок с бойфрендом — 25-летним танцовщиком Сэмом Асгари.

«Я люблю этого человека», — подписала Спирс фотографию.

Певица и Асгари встречаются в течение нескольких лет. Это первый серьезный роман артистки после развода с бывшим супругом Кевином Федерлайном. Сейчас молодой человек старается помочь Бритни Спирс пережить тяжелый период, когда она часто находится под присмотром психиатров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица ушла босой с судебного заседания, где обсуждалось ее здоровье, а затем заявила, что насильно проходит курс терапии в психлечебнице.