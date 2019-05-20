Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не собирается поздравлять с инаугурацией новоизбранного лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время телефонной беседы с журналистами в понедельник, 20 мая.

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«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией», — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.

Кроме того, он прокомментировал заявление Зеленского, согласно которому в скором времени Крым якобы снова станет частью Украины. По словам представителя Путина, данного вопроса попросту не существует, поскольку это российский регион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вступивший 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.