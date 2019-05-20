«Огромный урон»: Дробыш собрался судиться с Европейским вещательным союзом

Продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский вещательный союз. Поводом для этого стала ситуация с голосованием Белоруссии на «Евровидении-2019».

Белоруссию отстранили от голосования в «Евровидении-2019»

Несмотря на запрет участвовать в общем голосовании, Белоруссия объявила баллы, которые она присудила участникам конкурса. Как оказалось, из озвученных представителями страны оценок ни одна не была выставлена российскому исполнителю — Сергею Лазареву. По мнению Дробыша, сложившаяся ситуация наносит вред российско-белорусским отношениям.

«На мой взгляд — это так неприятно. Особенно мне сегодня как человеку, который глубоко любит и Россию, и Белоруссию. Неприятно слушать, что мы все враги народа», — сообщил 5-tv.ru продюсер.

Кроме того, Дробыш рассказал, что озвученные баллы и вовсе не были результатом голосования. Оценки появились из ниоткуда незадолго до объявления результатов.

«Нас лишили голосования, и лишили, наверное, за дело — в этом нет ничего страшного. Но за час до начала финала сказали, что Белоруссия будет объявлять баллы. Только те, которые выдаст нам Европейский вещательный союз», — поделился Виктор Дробыш.

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

По словам продюсера, жюри предлагало озвучить текст с пометкой, что баллы выставляли не они, но Европейский вещательный союз запретил это делать, потому что опасался скандала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сам участник от России, певец Сергей Лазарев, прокомментировал результаты «Евровидения».