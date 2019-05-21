В Киеве готовятся к «финальным боям» за невозвращение России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил о необходимости «максимальной мобилизации» украинских депутатов в ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения туда России, сообщает RT. По словам Кулебы, в июне пройдут «финальные бои» за то, сможет ли Россия вернуться в ассамблею, «не выполнив никаких требований резолюций» организации.

«Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс», — заявил Кулеба.

Поэтому, отметил политик, в ближайшие месяцы полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ так же важно, как и досрочные выборы в Верховную раду.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о договоренностях о членстве России в ПАСЕ в ходе переговоров с Сергеем Лавровым.