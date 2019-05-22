Главный символ праздника выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» прибыл в Петербург

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Парусник пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта, где его окончательно подготовят к «Алым парусам-2019». В этом году мероприятие пройдет 23 июня.

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Фото, видео: Пятый канал

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Алые паруса 132

Главный символ праздника выпускников «Алые паруса-2019» — бриг «Россия» — прибыл в Петербург из порта «Константин» в Кронштадте. Парусник пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта, где все оставшиеся до мероприятия дни его будут готовить к проходу по акватории Невы. В этом году праздник состоится 23 июня.

Бриг «Россия» специально построен для одного из самых главных и красочных праздников, который возродили Акционерный банк «РОССИЯ», правительство Петербурга и Пятый канал. Проход парусника по Неве — станет очередным подарком банка для жителей и гостей города. В день празднования «Алых парусов» и без того один из самых красивейших городов в мире — Петербург — преображается пуще обычного. В самую светлую ночь года вчерашние школьники входят во взрослую жизнь. Со сцены на Дворцовой площади для них звучит музыка из любимых исполнителей, небо разрывают огни фейерверка, а кульминацией праздника становится появления символа мечты — брига под алыми парусами. «Алые паруса» стали не только одним из самых любимых событий для жителей Петербурга и его гостей, но и завоевали ряд престижных национальных и международных премий.

«Алые паруса-2019» станут поистине знаковыми, ведь до этого в празднике участвовали «приглашенные» корабли. Так, первым зрители «Алых парусов» увидели фрегат «Штандарт», который являлся копией корабля Петра Первого. Затем в акваторию Невы выходил шведский бриг «Три короны». И вот теперь символом праздника станет специально для него модернизированный совершенно уникальный двухмачтовый парусник «Россия». Для его создания использовались новаторские методики вкупе со старинными корабельными технологиями.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео прибытия главного символа праздника выпускников брига «Россия» в порт Кронштадта.

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