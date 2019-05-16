Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня

PR-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева не скрывает, что певица частенько обращалась за помощью к ясновидящим. Одна из них точно смогла предсказать дату смерти артистки — 16 марта 2019 года. Колдунья обратила внимание Началовой на то, что этот день является роковым для нее. По словам Анны Исаевой, к этому факту тогда никто не прислушался, сообщает «Экспресс газета».
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Несмотря на это, Юлия Началова в дальнейшем пророчества других ясновидящих воспринимала более внимательно. Когда певице сообщили, что на ней порча, которую навела близкая подруга, артистка незамедлительно исключила этого человека из своего круга общения.
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Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой. Помощница певицы Анна Исаева посвятила ей стихи Есенина и рассказала о важном событии в жизни дочери.