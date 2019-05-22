В эти минуты 22 мая правительственные войска Сирии сдерживают натиск боевиков в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы обстреляли сразу несколько населенных пунктов и перешли в наступление, используя танки и так называемые джихад-мобили. Об этом сообщает российский Центр по примирению сторон.

Кроме того, по информации ведомства, террористы планируют использовать сфабрикованные материалы о химатаках, которые якобы планируются правительством Сирии. Об этом рассказали взятые в плен террористы. По их словам, для этих целей создана отдельная структура под названием «Химическое крыло». В ее составе — террористы, прибывшие в Сирию из Европы и стран бывшего СССР, а также химики и медики из города Ракка, которых консультировали военные США. Новая организация уже готовит провокации. Не исключено, что статистов для съемок постановочных роликов будут вербовать из числа жителей лагеря беженцев Эр-Рукбан, который до сих пор контролируют боевики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям к югу от Дамаска.