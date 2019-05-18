Средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям к югу от Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) ведут обстрел воздушных целей. Противник атаковал южную часть окрестностей Дамаска. Об огневой активности в данном районе сообщило в субботу, 18 мая, агентство SANA, передает РИА Новости.

«Неизвестные объекты были запущены с территории, оккупированной Израилем, по югу страны, ПВО сбили их», — заявило национальное агентство со ссылкой на своего корреспондента в районе Эль-Кунейтра.

Это уже не первая атака за сегодняшний день. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО Сирии отразили воздушную атаку по Дамаску. Огонь велся со стороны Голанских высот. Правительственным войскам САР удалось сбить несколько ракет противника.