Видео: Иномарка влетела в эвакуатор в Псковской области, есть погибшие

Land Rover вылетел на встречную полосу и столкнулся с эвакуатором в Пустошкинском районе Псковской области. Видео с моментом аварии опубликовано в социальных сетях.

По предварительным данным, на иномарке были установлены госномера Белоруссии, и она ехала из Петербурга. Оба водителя погибли при столкновении, сообщает группа «Дежурный по Петербургу». ДТП произошло 22 мая на трассе Р-23, которая соединяет Санкт-Петербург с приграничными районами Псковской области и Белоруссии. За рулем эвакуатора был мужчина 1997 года рождения из Северной столицы, личность водителя иномарки устанавливается.

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