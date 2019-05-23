Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram разместила новый снимок, на котором предстала перед фанатами в черном кожаном бикини на фоне цветущих зарослей.

«Guten Morgen (Доброе утро — в переводе с немецкого языка — Прим. ред.)», — подписала Лобода публикацию.

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Снимок знаменитости настолько порадовал ее подписчиков, что за три с небольшим часа его оценили около 50 тысяч человек. Пользователи бурно достаточно отреагировали на фото и оставили Светлане Лободе множество восхищенных комментариев.

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«Ошеломительная красотка!»

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«Феерично», — пишут фанаты на странице Светланы Лободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода закатила роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери.