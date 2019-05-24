«Главный козырь Мэй»: Эксперт оценил ситуацию в Великобритании

Тереза Мэй выступила с пламенной речью на Даунинг-стрит в которой анонсировала конец своей карьеры премьер-министра. Она заявила, что уйдет с поста 7 июня, после чего ей будет выбрана замена. Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с 5-tv.ru высказал свою версию причин «маневра» Мэй.

«Тереза Мэй идет ва-банк…Тереза Мэй предлагает политической элите размен. Она гарантирует свой уход с поста премьер-министра, за это парламент голосует за ее план Brexit», — поясняет Ханин.

Тереза Мэй заступала на свой пост в 2016 году с обещанием вывести Великобританию из Евросоюза на наилучших для страны условиях.

«Поэтому это (уход — Прим. ред.) ее главный козырь, который она выложила на стол», — уточняет эксперт.

Также Филипп Ханин рассказал, что до воскресенья 26 мая должно состояться голосование в Палате общин британского парламента по Brexit и уход Мэй приурочен к этому. Тем не менее, специалист не уверен, что голосование состоится, так как проект Мэй по выходу из Евросоюза называют слабым. Может случиться так, что голосование вновь сорвется и Великобритания покинет ЕС вообще безо всяких условий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тереза Мэй не сдержала слез во время своей «прощальной» речи.