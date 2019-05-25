Последний звонок прозвучал для 25,5 тысячи петербургских школьников. В большинстве учебных заведений Северной столицы торжественные мероприятия прошли 24 и 25 мая. По сложившейся традиции, в школах были проведены линейки и концерты. Единый день последнего звонка в этом году было решено не устраивать из-за того, что дата праздника выпала на субботу.

Первые экзамены начнутся у выпускников уже 27 мая. Вчерашние школьники будут сдавать географию и литературу. Обязательными предметами, которые должен сдать каждый выпускник в 2019 году, остаются русский язык и математика.

После завершения всех экзаменов школьники примут участия в традиционном празднике «Алые паруса», который состоится в ночь с 23 на 24 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родителей героини БДСМ-шоу в приморской школе оштрафуют. Выпускница участвовала в неоднозначной акции в форме сотрудника МВД.