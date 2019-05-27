«Солнечный ребенок»: Монеточка в ретро-платье отдыхает на море — фото

, 8:27 Фото 164

Певица предпочитает на отдыхе надевать более женственные наряды, подчеркивающие фигуру.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @monetochkaliska

Певица Монеточка на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует в ретро-платье с запахом на фоне моря в Греции. По всей видимости, 20-летняя уроженка Екатеринбурга Елизавета Гырдымова (настоящее имя — Прим.ред.) находясь на отдыхе предпочитает надевать более женственные наряды, которые подчеркивают фигуру.

«Я самый солнечный ребенок! Чтобы стать как я — скидываем желтые смайлики в коммент!», — озаглавила публикацию Монеточка.

Instagram @monetochkaliska

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Стоит отметить, что фанаты певицы откликнулись на ее призыв и буквально засыпали комментарии разного рода смайликами. Лишь изредка в ленте встречались отзывы о внешнем виде Монеточки, оставленные представителями мужской половины ее поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева, Монеточка и Головин вошли в рейтинг молодых и успешных россиян.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Последние новости

9:35
Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован
9:26
«Вкуснятина»: Абсолютно голая Беркова в «шоколаде» сразила подписчиков наповал
9:15
«Сюрпризы» природы: Смерч в Ростовской области, аномальные дожди в Краснодаре
8:57
Видео: пастух спалил 600 гектаров леса, пытаясь разогреть обед на костре
8:53
«Пыль улеглась» — Питт и Джоли снова нашли общий язык
8:42
В Киеве заявили о катастрофических последствиях дефолта на Украине
8:35
Бран Старк? Дима Билан показал архивное видео с последнего звонка
8:27
«Солнечный ребенок»: Монеточка в ретро-платье отдыхает на море — фото
8:21
Двойной праздник! Как отметили день рождения Петербурга и чемпионство «Зенита» — видео
8:18
Малый повзрослел — курганские родители перепели Макса Коржа и покорили сеть
8:12
У Курниковой третий ребенок? Иглесиас умилительно играет с двойняшками — видео
8:02
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян — видео
7:56
Ким Кардашьян и Канье Уэст посетили концерт Селин Дион — видео
7:51
Основной этап сдачи ЕГЭ стартует в России
7:41
Видео: Зачем в аэропорту орнитологическая служба и как она работает
7:35
«Шашлычку хотите?» Сергей Лазарев у мангала обратился к поклонникам
7:27
Вратарь Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира по хоккею
7:17
«Проще простого»: Как уберечь рассаду от птиц и домашних животных — видео
7:11
Лайфхак! Ирина Пегова рассказала, как спорт помогает ей в творчестве — видео
7:00
Стали известны предварительные результаты голосования в Европарламент

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама