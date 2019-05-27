Певица Монеточка на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует в ретро-платье с запахом на фоне моря в Греции. По всей видимости, 20-летняя уроженка Екатеринбурга Елизавета Гырдымова (настоящее имя — Прим.ред.) находясь на отдыхе предпочитает надевать более женственные наряды, которые подчеркивают фигуру.

«Я самый солнечный ребенок! Чтобы стать как я — скидываем желтые смайлики в коммент!», — озаглавила публикацию Монеточка.

Instagram @monetochkaliska

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Стоит отметить, что фанаты певицы откликнулись на ее призыв и буквально засыпали комментарии разного рода смайликами. Лишь изредка в ленте встречались отзывы о внешнем виде Монеточки, оставленные представителями мужской половины ее поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева, Монеточка и Головин вошли в рейтинг молодых и успешных россиян.