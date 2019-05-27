Видео: пастух спалил 600 гектаров леса, пытаясь разогреть обед на костре

В Забайкалье пастух устроил масштабный лесной пожар, пытаясь приготовить пищу на костре, сообщили в МВД.

Из-за неосторожных действий 43-летнего жителя села Урлук погибли 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

ГУ МВД РФ

Мужчина пас скот и разжег в поле костер, чтобы приготовить пищу. Порывом ветра огонь перекинулся на траву, после чего пламя быстро распространилось на лесной массив. Пастух не смог самостоятельно потушить возгорание и никому не сообщил о случившемся. В ходе расследования виновник пожара был установлен, мужчина признался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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