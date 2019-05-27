«Хотеть на ручки — это семейное»: Асмус растрогала подписчиков фото с дочерью

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Жена Гарика Харламова сфотографировалась с пятилетней Анастасией на руках.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус растрогала пользователей Instgram новым фото с дочкой. Она выложила снимок, на котором пятилетняя Настя мирно лежит у нее на руках. Подпись к посту оказалась чуть ли не милей, чем сама фотография.

«Хотеть на ручки — это у Харламовых семейное», — написала Асмус.

Настя Каменских похвасталась роскошным медовым месяцем с Потапом

Жена и дочь Гарика Харламова растрогали подписчиков до глубины души — умилительным комментариям не было конца.

«Очень красивая и нежная фотография и девушки на ней»

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«Ну какая же милая девчуля», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Асмус уснула на полу после дня рождения подруги.

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