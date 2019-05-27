Кристина Асмус растрогала пользователей Instgram новым фото с дочкой. Она выложила снимок, на котором пятилетняя Настя мирно лежит у нее на руках. Подпись к посту оказалась чуть ли не милей, чем сама фотография.

«Хотеть на ручки — это у Харламовых семейное», — написала Асмус.

Настя Каменских похвасталась роскошным медовым месяцем с Потапом

Жена и дочь Гарика Харламова растрогали подписчиков до глубины души — умилительным комментариям не было конца.

«Очень красивая и нежная фотография и девушки на ней»

«Как одно целое»

«Две принцессы»

«Ну какая же милая девчуля», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Асмус уснула на полу после дня рождения подруги.