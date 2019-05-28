Певица Катя Лель на своей странице в Instagram опубликовала фото с 10-летней дочерью Эмилией Кузнецовой. На снимке знаменитая мама и ее ребенок позируют трогательно прижавшись друг к другу.

«Моя жизнь! Ура! Каникулы!», — написала Катя Лель под публикацией.

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Подписчики певицы в комментариях оставили маме и дочке несколько теплых пожеланий.

«Пусть будет здоровой и счастливой!»

«Хорошего прекрасного солнечного настроения на целый день»

«Дуэт! Дочечка и мамуля, а радость на всех — одна!», — пишут поклонники Кати Лель на ее странице.

Instagram @katyalelofficial

Катя Лель замужем за хоккеистом Игорем Кузнецовым с октября 2008 года. В апреле 2009 года у пары появилась на свет дочь Эмилия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель запечатлела нечто странное в небе над Москвой.