Школьник с топором напал на шестиклассницу в Саратовской области

В городе Вольске Саратовский области 15-летний ученик седьмого класса пришел в школу с топором и бутылкой зажигательной смесью и попытался совершить нападение на сверстников.

Подросток ударил холодным оружием ученицу шестого класса и направился к кабинету, где находились его одноклассники. Школьник попробовал поджечь дверь, однако это ему не удалось. После этого молодой человек попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Пострадавшая госпитализирована с отрытой травмой головы в состоянии средней степени тяжести.

По данным 5-tv.ru напавший на своих одноклассников школьник конфликтовал со сверстниками, а минувшей зимой был направлен директором школы на психиатрическое обследование и поставлен на учет из-за вспышек немотивированной агрессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о белорусском школьнике, убившем учительницу и одноклассника.